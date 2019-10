Gatos despiertan a pareja momentos antes de que su casa se derrumbara

Claudio Piana y su esposa Sabrina Pellegrini aseguran que ha sido "salvados" por sus dos gatos, que les despertaron momentos antes de que su casa en Campo Ligure se derrumbara debido a fuertes lluvias y deslizamiento de tierras que azotaron el norte de Italia la noche del 21 al 22 de octubre.

La mujer se levantó en la noche porque sus mascotas, llamadas 'Simba' y 'Moses', estaban haciendo mucho ruido en otra habitación. Salió del dormitorio y se dio cuenta que los gatos estaban jugando con un escombro que se había caído del techo y que las paredes ya tenían muchas grietas,indica RT.

Sabrina despertó a su esposo, recogieron a los gatos y salieron de la casa para dirigirse a un lugar seguro en su coche. No pudieron ir muy lejos, porque su automóvil se quedó atascado en el barro de un deslizamiento. No obstante, resultó que no fue lo peor que les podría haber pasado: el hermano de Claudio le llamó mientras estaban esperando a los servicios de emergencia para saber si estaba bien, porque la casa del matrimonio se había derrumbado.

"Gracias a nuestros gatos estamos a salvo", cita al marido Il Secolo XIX. La pareja ha perdido todas sus pertenencias y están viviendo en el apartamento de un amigo. "No tenemos nada, [...] pero al menos Simba y Moisés están a salvo", ha concluido