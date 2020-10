Gata imita los movimientos de su dueña

La joven Fumi Higaki, de Ichinomiya, Japón ha entrenado a su gata Ebisu para que imite sus movimientos, la mujer que es entrenadora de perros estuvo tiempo practicando con su mascota de 11 años.

La técnica "Do as I Do" era la que Higaki utiliza con Ebisu. Le grita la orden "¡Haz lo que yo hago!", realiza un gesto o movimiento y luego le da otra orden: "Hazlo". Si la gata lo imitaba, recibía una recompensa.

Esta motivación por la comida hizo que la mascota se familiarizara con la imitación en cuestión de meses, publica 20 minutos.