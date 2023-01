Gallo persigue a repartidor y huye corriendo

'Paquito’ es un gallo que se está volviendo popular en TikTok gracias a los clips que su cuidador publica en la cuenta -@diciembretomasa- en las que compartelas acenturas de su mascota.

En la grabación que se está haciendo viral en la plataforma china, se puede observar al gallo cuando corretea a un repartidor que trataba de entregar un paquete en la casa del dueño del animalito. Sin embargo, el repartidor no contaba que ‘Paquito’ es muy bravo.

En el video ‘Paquito’ se tomó muy en serio el puesto de guardián del hogar y cuando vio al hombre desconocido aproximarse lo correteó sin pensarlo dos veces, indica Milenio.

El cuidador de ‘Paquito’ dijo qué pasó con el repartidor y explicó que le ofreció disculpas si lo había asustado su gallo.

“Resulta que vinieron a entregar un paquete, a la mitad del patio hay un cártel que dice ‘cuidado con paquito, el gallo’. Mi Paquito es muy territorial y lo único que hace es cuidar el patio de la casa, eso fue lo que pasó ese día. Le dije que me disculpará si mi gallo lo había espantado y me dijo que no, que no se habia espantado para nada”, comentó.

Los usuarios se rieron de la respuesta del repartidor, ya que en TikTok se pudo ver cómo se espantó y salió huyendo tan rápido que hasta tiró el paquete.

“El sr. no, ‘no me espanté, solo corrí para ver si Paquito era tan rápido como yo’”; “Lo bueno que no se espantó”; “Que no se espantó para nada, dice”; “Te amo paquito. Necesito un guardian como tu para mi casa”; “Vale más que no se espantó”; “no se asusto nada... solo salió a revisarse el pañal”; son los comentarios que se pueden leer.