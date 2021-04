Fotógrafo cumple su sueño de nadar con osos polares

Amos Nachoum es un fotógrafo de origen israelí comprometido con capturar los episodios más insólitos del mundo animal, aunque en ocasiones enfrente situaciones complejas e, incluso, ponga en riesgo su vida. Sin embargo, su osadía le ha permitido cumplir uno de sus más grandes sueños: retratar a osos polares bajo el agua.

Este fotógrafo ha recorrido inhóspitos lugares alrededor de todo el mundo, desde la Antártida hasta el Alto Ártico. Amos Nachoum se ha sumergido en las profundidades del océano para capturar a los animales más salvajes que se encuentra a su paso, pero lo más sorprendente es que no utiliza jaula de seguridad ni equipo de protección.

El fotógrafo relató su experiencia durante una emisión del programa de radio de la BBC Outlook. Señaló que el miedo siempre está presente al momento de retratar a las peligrosas criaturas que habitan en el mar; sin embargo, esto no ha sido un impedimento.

"El miedo me hace estar alerta, no me ha impedido hacer nada", comentó Amo Nachoum, quien señala que la mayoría de los animales no son peligrosos para los humanos mientras exista una convivencia pacífica. "Si no los provocamos, si no los importunados, podemos estar con ellos pacíficamente", agrega.

Su aventura junto a los osos polares

Amos Nachoum señala que siempre tuvo el "sueño loco" de fotografiar a un oso polar en el agua, por lo que cuando se presentó la oportunidad no dudó en aprovecharla, una aventura que su padre calificó como "misión suicida", señala el fotógrafo.

Fue durante la primavera del año 2000 que Nachoum viajó al Ártico, donde con ayuda de un guía avistó un oso polar, pero la situación se complicó cuando éste comenzó a seguirlo.

"Siempre se necesita un muy buen guía y mucha experiencia antes de hacer algo así, porque existe la posibilidad de que haya un accidente (...) El oso estaba a unos 15 o 17 metros y seguía bajando. Sólo podía ver sus zarpas, la nariz y el hocico. Sinceramente, me asusté", indica.

Sin embargo, una segunda oportunidad se le presentó en 2015 cuando su alumno Yonatan Mir filmaba un documental. Ese año Amos Nachoum pudo fotografiar a una madre osa con sus dos cachorros en el Ártico, indica Milenio.

"Se acercó por encimas de nuestras cabezas. Me di la vuelta para hacerle una foto (...) La madre osa estaba inicialmente por encima del agua. Luego bajó la cabeza... Estuve haciendo clic sin parar, todas las fotos que pude hacer", contó.