Febrero se despedirá con el increíble fenómeno de la Luna de Nieve

La Luna de Nieve que iluminará el cielo la noche de hoy sábado 27 de febrero, por esa razón, aquí te decimos todo lo que debes saber de este maravilloso acontecimiento para que no te lo pierdas. La que será la segunda Luna llena del año también suele recibir el nombre de Luna llena del Hambre, esto debido a que es la Luna llena que aparece durante el periodo de invierno más frío de todo el año y era más difícil conseguir alimentos.

El nombre de Luna de Nieve se remonta a los antiguos habitantes americanos, quienes se percataron de que esta Luna llena aparecía a la par de las nevadas más intensas de todo el año.

La mejor hora para no perderte la brillante Luna de Nieve será desde el atardecer de hoy sábado 27 de febrero y hasta el amanecer del domingo 28, es decir, durante toda la noche. Si el cielo no está nublado, bastará con voltear tu mirada al cielo, para ver nuestro satélite iluminado a todo su esplendor y desde cualquier parte del mundo. También puedes ver más de cerca con la ayuda de un telescopio. No olvides disfrutar este asombroso fenómeno que no se repetirá hasta el próximo año, publica Milenio.