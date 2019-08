Facebook elimina evento de asalto al Área 51

El evento que invitaba a usuarios en Facebook a reunirse el 20 de septiembre en el Área 51 y liberar extraterrestres, ha sido detenido por Facebook y fue eliminado el 3 de agosto por la red social.

Uno de los administradores del evento, Matty Roberts, publicó en su perfil de Facebook la notificación que ha recibido por parte de la compañía, en la que se lee que el evento ha sido borrado por ir "en contra de los estándares de la comunidad de Facebook", aunque en ella no se menciona una razón específica ni las reglas concretas que se han vulnerado.

Tras la eliminación, Roberts creó un nuevo evento para celebrar un "festival" el 20 de septiembre, que tendría lugar lejos de la base militar, pero también fue eliminado por la red social.

"Creo que es bastante imprudente por parte de Facebook eliminar el evento, especialmente porque estoy tratando de evitar que la gente asalte la base", dijo Roberts a CNET. Roberts espera que alrededor de 20,000 personas asistan al festival.

Storm Area 51, They Can't Stop All of Us era el nombre del grupo que se creó en Facebook y cuyo objetivo era el de correr de frente "porque las balas no pueden alcanzar a todos" ante las puertas del Área 51, una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en Nevada.

El objetivo de toda esta misión era rescatar a los extraterrestres que, supuestamente, están retenidos en el lugar.

El 31 de julio 2 millones de personas estaban inscritas para asistir al evento y otros 1.4 millones estaban "interesados" en asistir. A pesar de que la convocatoria es una broma, algunas personas se lo han tomado en serio, algo que parece haber preocupado a las autoridades.

Por el momento no se sabe qué sucederá, si los asistentes confirmados continuarán o no con su plan de asaltar la base, pero seguramente seguiremos viendo todo un reguero de memes sobre el asunto en las redes sociales, como ha sucedido en las últimas semanas. Con información de CNET.