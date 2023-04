FOTOS: Una estatua de 230 años de antigüedad fue vandalizada por niños con crayones

CIUDAD DE MÉXICO.-La histórica finca Croome Court en Worcestershire, mantenido por la organización sin fines de lucro National Trust, fue el escenario de un acto vandálico durante el fin de semana de Pascua. Durante un evento de búsqueda de huevos, se entregaron paquetes de actividades a los niños, que contenían crayones que luego fueron usados para dañar dos estatuas.

La primera estatua afectada fue la de una ninfa del agua, esculpida por John Bacon hace 230 años. La escultura presentaba garabatos en zigzag de color azul oscuro en el rostro, los brazos y el torso. Según informó The New York Times, los rayones ya fueron eliminados.

La segunda estatua dañada fue el monumento al artista del paisaje Lancelot Brown. La BBC reportó que también fue víctima de marcas azules desordenadas, sin embargo, aún no ha sido completamente restaurada.

 

Un portavoz de National Trust expresó a la BBC su consternación por lo sucedido, pero destacó que los incidentes de este tipo son muy raros teniendo en cuenta los millones de visitantes que disfrutan y respetan los lugares bajo su cuidado.

Aunque no está claro si había seguridad presente en el evento al aire libre, un portavoz de National Trust dijo a The New York Times que no se ha identificado a la persona responsable de los daños.