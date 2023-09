“Estoy harta de ser ama de casa”, mujer comparte su desesperación tras accidente con licuadora

Ciudad de México.- El día de una ama de casa comenzó de la peor manera posible cuando una licuadora llena de sopa caliente explotó, causando un caos total en la cocina. Este desafortunado incidente desencadenó una profunda sensación de desesperación que la impulsó a tomar su teléfono y compartir su angustia con el mundo.

Bajo el nombre de usuario @patadepirru, esta mujer optó por abrir su corazón y hablar sobre la abrumadora dificultad que implica su labor doméstica en su cuenta de TikTok. En el video, se la ve en un momento de extrema vulnerabilidad, con lágrimas en los ojos, mientras comienza a expresar sus sentimientos.

Les juro que hoy es uno de esos días en los que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya”.

A medida que el video continuaba reproduciéndose, la mujer caminaba hacia un recipiente de desechos, sin cesar en su llanto.

No sé ni cómo voy a limpiar esta cosa”, dijo. “Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale, siempre me pasa algo, siempre, y ya es muy tarde y no hemos almorzado”.

“Ahora no sé cómo cocinar porque mi licuadora ya no sirve. Nunca puedo terminar nada, siempre algo pasa y me interrumpe”, finalizó.

El contenido publicado por @patadepirru en video provocó una discusión en las plataformas de redes sociales acerca de la necesidad de reconocer y apreciar las labores domésticas, que a menudo no reciben la atención que merecen.

“Leí los comentarios y me largué a llorar porque lo duro que es ser ama de casa. Y nadie valora nuestro esfuerzo”, “A mí me pasó pero con aceite de cocina que había vaciado en un vaso, todo se vino abajo y ensució trastes y wafflera y piso, uf, respiré profundo”, “No se preocupe, todas pasamos por un proceso en la cocina y ser ama de casa no es fácil”, confesaron algunas mujeres.

