Estos tres videos son de OVNIS confirmados por la Marina de EU

En un evento sin precedentes, la Marina de Estados Unidos admitió que tres videos difundidos de OVNIS por medios internacionales hace meses son reales.

La Marina considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos (publicadas por The New York Times) no están identificados”, señaló el portavoz Joseph Gradisher al portal The Black Vault.

En mayo, los pilotos oficiales aseguraron haber visto OVNIS a una velocidad hipersónica y realizando maniobras hipersónicas. Sin embargo, no supusieron el tema de extraterrestres.

“La terminología de Fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”, dijo Gradishen.

Los cortos fueron difundidos también por The Stars Academy of Arts & Science (TTS), organización liderada por el exmiembro de la banda de rock Blink 182, Tom DeLonge.

Los videos datan del 2004 y 2015. Finalmente, el representante de la fuerza armada afirmó que esos videos no debían ser del conocimiento público.

Con información de RPP.