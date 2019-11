Este tronco lleva flotando verticalmente 120 años, nadie sabe cómo lo consigue

Crater Lake en Oregón es el lago más profundo de Estados Unidos, pero las épicas dimensiones del enclave no son las únicas que sorprenden a los visitantes. Allí se encuentra un tronco de árbol de 9 metros de altura que se ha estado balanceando verticalmente desde hace más de 120 años, y puede soportar el peso de una persona de pie sin hundirse.

La historia de esta fascinante pieza de la naturaleza se remonta al año 1896, aunque posiblemente su origen tuvo lugar mucho antes. Sin embargo, no fue hasta ese año que el geólogo y explorador Joseph Diller lo descubrió y le dio un nombre: Old Man of the Lake.

Y desde que el hombre supo de su existencia, el mismo tronco ha estado flotando en posición vertical, situándose a unos 1,2 metros de altura sobre la superficie. No sólo eso. A comienzos del siglo XX, Diller publicó un primer estudio científico sobre el extraño tocón, descubriendo que en los primeros cinco años desde su descubrimiento, había recorrido unos 400 metros a través del lago.

Pasaron varias décadas, y en 1938 se llevó a cabo un segundo experimento donde se descubrió que había viajado mucho más, posiblemente gracias a los fuertes vientos, cubriendo una distancia de al menos 100 kilómetros en solo tres meses.

¿Qué clase de brujería es esta? Como algunos de los primeros investigadores sugerían, es posible que el metro sobre el agua que sobresale actuara como una pequeña vela, ocurre que luego se descubrió en posteriores investigaciones que el tronco era capaz de moverse a través del lago en contra de las fuerzas del viento, indica Gizmodo.

En cuanto a su origen, se cree que es un tronco de cicuta cuya datación por carbono sugiere que tiene como mínimo 450 años. El lago llena en parte una enorme depresión en forma de caldero de 655 metros de profundidad que se formó hace unos 7.700 años, cuando el volcán del Monte Mazama se derrumbó durante una erupción cataclísmica.

Quizás esto pueda explicar la fascinante situación del tronco, muchos expertos creen que terminó en el agua después de un deslizamiento de tierra, quedando algunas rocas enredadas en sus raíces. Estos puntos de anclaje naturales habrían orientado inmediatamente el tronco para flotar verticalmente.

Sin embargo, hay un pequeño problema con esta hipótesis: no hay rocas unidas actualmente, y no hay evidencia definitiva de que alguna vez hayan estado allí, por lo que es extremadamente difícil de probar. Y aún así, ¿por qué demonios sigue en posición vertical?

Si hacemos caso a las leyes de la física que establecen que un objeto flotante de densidad uniforme siempre tendrá su centro de masa más alto que su centro de flotabilidad (por eso los troncos de árboles largos flotan horizontalmente), Old Man of the Lake no tiene ningún sentido.

Sabemos que el extremo expuesto del tronco flotante está astillado, viejo y desgastado, pero como decíamos, lo suficientemente ancho y flotante como para soportar el peso de una persona. Según algunos científicos, este aparente equilibrio entre la parte seca y la parte sumergida es lo que le permite flotar así. Esta teoría sugiere que el extremo sumergido se habría vuelto más denso y pesado con el tiempo a medida que se empapaba, mientras que el extremo expuesto permanecía seco de forma perpetua.

Como explica el Crater Lake Institute, “este equilibrio aparente permite que el registro sea muy estable en el agua”.

Sea como fuere, han pasado más de 120 años desde que el hombre descubriera un viejo tronco flotando verticalmente, y desde entonces hemos viajado a la Luna y queremos llegar a Marte, pero la explicación a la magia de Old Man of the Lake sigue siendo un fascinante misterio.