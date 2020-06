Este lago de 56.000 años de antigüedad se volvió rosa de repente

Un cráter inundado, situado en el estado de Maharashtra, al oeste de la India, se ha vuelto de un tono rosado, prácticamente de la noche a la mañana. La ciencia detrás de este lago que cambia de color no está del todo clara, aunque existen algunas teorías.

Hay quien apunta a un cambio de temperatura y quien opta por la que parece ser una de las causas estrella de todos los cambios de este 2020: el confinamiento. Sea cual sea la causa, el punto común a todas las teorías parece ser la proliferación de un tipo concreto de algas. No es la primera vez que una masa de agua cambia de color por este motivo. De hecho, existen otros lagos rosas en el mundo, conocidos por motivos muy diversos.

Un lugar muy conocido

Este lago que cambia de color, el Lonar, se formó hace aproximadamente 56.000 años, por el impacto de un meteorito.

Es un lugar frecuentado por ecologistas y turistas, por lo que llamó la atención cuando comenzó a tener color rosado.

No era la primera vez que le ocurría algo así. Sin embargo, quienes lo conocen desde hace tiempo aseguran que el cambio de color nunca había sido tan intenso.

Numerosos expertos se desplazaron hasta la zona, para recoger muestras de agua que confirmen la causa de este fenómeno. Aún no cuentan con resultados concluyentes, pero ya tienen algunas teorías.

Las algas del lago que cambia de color

Uno de los expertos que investigan este misterioso lago que cambia de color es el geólogo Gajanan Kharat, quien señala unas algas concretas como las causantes de la tonalidad rosada, indica Hipertextual.

Lo ha explicado recientemente en un vídeo publicado en Twitter por la Corporación de Desarrollo de Turismo Maharashtra. En él, narra cómo una bajada drástica del nivel del agua, acaecida este año, ha promovido un aumento en su salinidad. Además, las temperaturas han sido especialmente elevadas, por lo que el lago ha experimentado un notable calentamiento.

Ambos parámetros favorecen la proliferación de estas algas, que se tornan de un color rojizo cuando las temperaturas son altas. Por otro lado, el geólogo menciona también las halobacterias, que en presencia de altas concentraciones de sal usan un pigmento rojo para absorber la luz solar y convertirla en energía.

Otros investigadores, como el jefe del departamento de geografía de la Universidad Babasaheb Ambedkar de Maharashtra, Madan Suryavashi, creen que el confinamiento, que justo ahora empieza a aliviarse en la India, podría haber influido también. Quizás el descenso en la contaminación detectado en la zona por el parón industrial podría haber potenciado el crecimiento de las algas.

Otros lagos rosas

El Lonar no es el único lago que cambia de color que se ha descrito. En realidad, hay muchos, de tonalidades muy variadas, aunque destacan precisamente los rosas.

En la mayoría de ellos, el factor común suele ser siempre la sal. De hecho, la principal responsable de su coloración es una microalga, llamada Dunaliella salina, que se conoce por producir naturalmente una gran cantidad de carotenoides, de color rojizo-anaranjado.

A mayor cantidad de sal, mayor es la proliferación de estas algas. Esto da un cambio de color que se observa con más claridad al evaporarse el agua por dos razones. Por un lado, la evaporación promueve que la sal se concentre más, por la pérdida de disolvente. Por otro, al haber menos agua el crecimiento de las algas y la tonalidad rosada son más evidentes.

En definitiva, no es la primera vez que ocurre algo así y tampoco será la última. No obstante, resulta curioso que esta vez haya ocurrido de una forma tan drástica. Por eso, será muy importante analizar las muestras de agua, cuyos resultados se espera que estén disponibles en unos días. Sea cual sea el motivo, probablemente sea algo demasiado simple para este endiablado 2020. Aunque no por ello deja de ser un misterio estéticamente precioso.