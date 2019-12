¿Es legal comprar semillas de mariguana?

Estos negocios han evolucionado y, gracias a las nuevas tecnologías, ahora es posible comprar semillas de mariguana online, sin tan siquiera salir de nuestra casa. Recibiremos el pedido de manera discreta, sin que ningún vecino curioso pueda saber lo que hay dentro.

Lo primero que se nos pasa por la cabeza es si esto es legal, si realmente se pueden comprar semillas de marihuana online.

Lo cierto es que todo lo relacionado con estos cultivos exóticos siempre ha estado en un punto alegal: es decir, que se mueve entre la legalidad e ilegalidad, incluso hay muchos factores que todavía no han sido regularizado.

Vamos a estudiar este tema con la profundidad que necesita.

La legalidad de comprar semillas de marihuana

Lo cierto es que no existe consenso en cuanto a su legalidad. Cada país tiene sus propias normas y regulaciones a la hora de hablar del polémico tema del cannabis. Por lo general, en la gran mayoría países de Europa no hay ningún problema para comprar semillas de marihuana, pero habrá que informarse antes, aunque tan solo sea por si acaso.

La SCND (siglas de Convención única de Estupefacientes) es la base actual que se sigue para regular la mariguana. En el año 1961 se acordaría la restricción de ciertas drogas, vinculando a más de 180 estados. Y si, en este gran listado de drogas, el cannabis es uno de los más destacados.

Y es aquí donde encontramos un gran “pero”: la importación, almacenamiento o entrega de semillas de mariguana no están contemplados en esta lista. Según establece el derecho internacional, que estará por encima de la legislación de cada país, las semillas son legales.

Pero, como ya hemos dicho, habría que analizar la legislación nacional, aunque solo sea para no buscarnos líos.

Legalidad sobre comprar semillas de marihuana en España

Antes de 2018 se pusieron muy de moda los clubs de mariguana en España. Sin embargo, esto cambió a principios de este año: fue entonces cuando el Tribunal Constitucional decidió que van en contra de la ley.

Muchos declararon que consideraban esta medida un auténtico atraso. No obstante, el consumo de mariguana no está prohibido, siempre y cuando se pueda demostrar que es para consumo privado, y no para traficar. También se establece que el cultivo no puede quedar a la vista de ningún curioso, ya que esto podría ser sancionable.

Por otra parte, es posible comprar semillas de cannabis, así como otros productos de CBD, en España. La única restricción que se establece es el contenido de THC, y es que este no puede ser superior a un porcentaje del 0,2%.

Teniendo en cuenta las restricciones que hay más allá de Europa, la gran mayoría de Grow Shop no se arriesgan y prefieren no vender sus productos fuera de ella.

Con información de Informe 21.