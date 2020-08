Encuentran cama humana de 200 mil años de antigüedad hecha de hierba y ceniza

Los arqueólogos de Sudáfrica han descubierto camas rudimentarios que los primeros humanos construyeron colocando manojos de hierba sobre una capa de ceniza. Suena básico, pero estas camas de la Edad de Piedra eran más sofisticadas de lo que parecen a primera vista.

“Informamos sobre el descubrimiento de camas de césped utilizadas para crear áreas cómodas para dormir y trabajar por personas que vivían en Border Cave hace al menos 200.000 años”, declaran los autores de un nuevo y fascinante estudio publicado en Science.

Border Cave, un refugio rocoso ubicado en las montañas Lebombo cerca de la frontera de Sudáfrica y eSwatini (antes Swazilandia), fue ocupado de manera intermitente por humanos desde hace aproximadamente 227.000 años hasta hace 1.000 años. El lecho de hierba que se encuentra aquí es ahora el más antiguo en el registro arqueológico, siendo el registro anterior lechos de césped de 77.000 años de Sibudu, Sudáfrica.

Obviamente, los huesos degollados, las herramientas de piedra y las pinturas rupestres permiten vislumbrar la existencia del Paleolítico, pero hay muchas cosas sobre los pueblos de la Edad de Piedra que no conocemos, incluidos algunos de los aspectos más mundanos de la vida diaria. Sin embargo, sin la evidencia necesaria, los arqueólogos no pueden sacar conclusiones precipitadas. El material vegetal no se conserva bien en vastas escalas de tiempo, lo que destaca la importancia de la nueva evidencia encontrada en Border Cave.

Este refugio rocoso es bastante grande, con porciones interiores bien protegidas de los elementos, lo que permite la excelente conservación de los materiales orgánicos escondidos en su interior. Las excavaciones en Border Cave de 2015 a 2019 revelaron rastros de “pasto fosilizado efímero”, en palabras de Lyn Wadley, autora principal del nuevo estudio y profesora de arqueología en la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica.

“La capa de hierba habría sido bastante gruesa, probablemente de al menos 30 centímetros de grosor, y colocada sobre una base de ceniza suave y limpia, por lo que habría sido tan cómoda como cualquier cama de campamento o pajar”, explicó Wadley en un correo electrónico.

Sobre esta cama de hierba dormían los humanos del Paleolítico, fabricaban herramientas de piedra y posiblemente incluso ocre rojo y naranja molida, que podrían haber usado para pintar objetos e incluso para ellos mismos. Aunque no podemos estar seguros, estos canteros de hierbas probablemente también se utilizaron para fines más recreativos.

Durante las excavaciones, el equipo de Wadley descubrió una capa delgada y extraña incrustada debajo del piso de la cueva. Ante la sospecha de algo importante, los arqueólogos cortaron pequeños trozos, los envolvieron en una cubierta protectora de yeso y los enviaron a un laboratorio para su posterior análisis. Allí, los investigadores analizaron las muestras con un microscopio electrónico de barrido y un espectrómetro, al tiempo que realizaron un análisis de fitolitos, en el que se extraen materiales vegetales de muestras de suelo y sedimentos.

Este trabajo arrojó evidencia de células foliares bilobadas, espinas, estomas y otras estructuras de la hierba. El material vegetal fue identificado como perteneciente a la familia Panicoideae, que incluye una hierba conocida como Panicum maximum. Increíblemente, esta hierba “crece abundantemente cerca de la cueva hoy”, dijo Wadley.

Como los autores plantean en la hipótesis del estudio, las personas que vivían en Border Cave usaban manojos de esta hierba para producir elementos de cama. Curiosamente, la hierba se colocó sobre capas de ceniza. Esto probablemente proporcionó mayor comodidad y una superficie aislante limpia, pero como señalan los autores en el estudio, la ceniza también ofrecía cierta protección:

'Especulamos que tal colocación de los elementos de cama, así como la de las cenizas de los materiales para el lecho previamente quemada, fue deliberada, porque varias etnografías informan que la ceniza repele los insectos rastreros, que no pueden moverse fácilmente a través del polvo fino porque bloquea su aparato respiratorio y mordedor y, finalmente, los deja deshidratados'.

El hecho de que los primeros humanos quemaran con regularidad sus camas de hierbas despertó nuestra curiosidad, por lo que le pedimos a Wadley que explicara este comportamiento aparentemente contradictorio, indica Gizmodo.

“Quemar los elementos de una cama de hierbas o pasto libera al campamento de plagas, desde ratas hasta pulgas, y limpia las áreas oxidadas [rancias]”, explicó. “Luego, se traería hierbas frescas para crear camas nuevas y limpias, y luego sería posible ocupar el sitio por más tiempo, de lo contrario tendría que ser abandonado”.

Afortunadamente, los elementos de cama en particular de 200.000 años no se quemaron, lo que sugiere que el sitio fue abandonado y que la cama no se reabasteció después de esa ocupación en particular, explicó. Las capas quemadas que se encuentran debajo de esta cama indican que la práctica comenzó muy temprano. En cuanto a la ceniza, la evidencia recopilada en Border Cave sugiere que se obtuvo tanto de camas en llamas como de fogatas.

Los investigadores también encontraron rastros de madera de alcanfor quemada. Se sabe que el humo de esta planta medicinal aromática repele los insectos voladores, y es posible que se haya utilizado para este propósito en Border Cave.

Curiosamente, los investigadores también encontraron rastros de escamas de piedra y fabricación de cuchillas en la cama, así como partículas ocre molidas. Por tanto, parece que estos canteros, además de proporcionar un lugar confortable para dormir, también eran un lugar para realizar las tareas diarias. Es posible, por supuesto, que el ocre no se haya procesado en estas camas y que los pigmentos rojos y naranjas cayeran de su piel mientras estos humanos descansaban. De cualquier manera, sigue siendo una observación muy interesante.

Cuando se le preguntó si estos manojos de hierba podrían haberse utilizado para algo más que elmentos de cama, como yesca en los incendios, Wadley dijo que la hierba se dispuso de manera deliberada, a menudo en varios metros, lo que sugiere un deseo de crear superficies limpias para dormir y trabajar.

También preguntamos si estos manojos de hierba podrían haberse acumulado de forma natural, sin la intervención humana.

“Los pájaros hacen nidos y algunos animales duermen sobre la hierba, así que esta es una buena pregunta”, dijo Wadley. “Los elementos de cama están hacia la parte posterior de la cueva, fuera del viento y potencialmente a salvo de los depredadores cuando se encienden incendios frente a ellas. La cueva está completamente seca y no crece nada en ella, por lo que se trajo hierba en la parte trasera de la cueva; no podía crecer en el interior de la cueva”.

Es más, la cueva está al borde de un acantilado, por lo que es poco probable que la hierba entre en el interior, dijo.

“La hierba se produce en capas, y en las capas hay herramientas de piedra, huesos de las harinas, madera, es decir, cosas que la gente habría usado en superficies limpias que habrían estado funcionando tan bien como áreas para dormir”, dijo Wadley. “Junto a las camas hay pequeñas chimeneas que habrían sido para uso doméstico y para mantener a raya a los depredadores. Este tipo de arreglo es un tipo de campamento típico de cazadores-recolectores”.

Como también explicó Wadley, este descubrimiento aparentemente simple de un lecho de hierbas de 200.000 años tiene algunas implicaciones antropológicas muy significativas. Muestra que los primeros humanos que vivieron en esta época, unos 100.000 años después del debut del Homo sapiens, ya estaban usando sus grandes cerebros para resolver problemas e innovar, en lo que es un sello distintivo de nuestra especie. Estos humanos también exhibieron la capacidad de crear y usar fuego y de encontrar usos para sus subproductos, a saber, cenizas y humo medicinal.

“Mediante el uso de cenizas y plantas medicinales para repeler insectos, nos damos cuenta de que tenían algunos conocimientos farmacológicos”, agregó. “Además, podrían extender su estadía en los campamentos favoritos planificando con anticipación y limpiándolos a través de camas llenas de óxido. Por tanto, tenían algunos conocimientos básicos de atención médica a través de la práctica de la higiene”.

Claramente, deshacerse de las molestas plagas era un pasatiempo habitual para estos humanos del Paleolítico. No solo eso, parece que se volvieron bastante buenos en eso, encontrando formas innovadoras de mantener sus viviendas libres de bichos. Como muestra esta investigación, desear y mantener una cama cómoda y bien cuidada es una actividad atemporal.