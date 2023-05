Élder Ávila se disculpa por comercial que protagoniza en YouTube

De seguro si has visto algún video en YouTube te has encontrado con un comercial religioso.

En las últimas semanas, el anuncio se ha virilizado redes sociales, se han creado hasta memes.

Esta publicidad ha sido protagonizada por diversos jóvenes y uno de ellos ha sido Élder Ávila. Él cual ha compartido tres videos en forma de story time en TikTok a través de su cuenta, en donde se disculpa por aparecer de manera repetitiva en la publicidad de la plataforma.

En la grabación, Elder comenta lo siguiente:

Yo soy el famoso Elder Ávila, aparezco 24 / 7. Me disculpo con todos ustedes Latinoamérica. Hasta en mi feed aparezco para que sepan. Yo realmente no pensé que esto iba a llegar aquí. A que tuviera que explicar este anuncio”.

En el clip también explico que el comercial publicitario fue lanzado hace tres años, en el 2020.

No estuvo actuado, yo no pensé que iba a desencadenarse todo esto, yo no buscaba ser famoso”.