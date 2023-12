El astronauta Edgar Mitchell dijo antes de su muerte que extraterrestres vinieron a la Tierra e impidieron una guerra nuclear durante la Guerra Fría

¿Conoces a Edgar Mitchell? Este ilustre astronauta de la NASA, reconocido como el sexto ser humano en caminar sobre la Luna durante la misión Apolo 14 en 1971, ha dejado al mundo boquiabierto con sus sorprendentes declaraciones.

Mitchell, quien pilotó el módulo lunar Antares y jugó un papel crucial en traer 40 kilos de rocas lunares a la Tierra, no sólo contribuyó a la exploración espacial, sino que después de su retiro fundó el Instituto de Ciencias Noéticas para estudiar fenómenos científicos no convencionales , incluyendo el contacto con extraterrestres.

El 4 de febrero de 2016, a los 85 años, Mitchell falleció en Florida, Estados Unidos.

Antes de su muerte aseguró que los aliens habían estado en la Tierra

Antes de su partida, Mitchell compartió en una entrevista algo que muchos consideraron increíble. Según él, alienígenas visitaron la Tierra durante la Guerra Fría y desempeñaron un papel crucial en la prevención de una guerra nuclear, según información publicada en Televisa Noticias.

Los extraterrestres estaban tratando de impedir la guerra ayudando a crear paz en la Tierra", afirmó al diario británico Mirror en agosto de 2015.

El astronauta reveló que ovnis fueron avistados cerca de bases militares durante la Guerra Fría. Conversó con oficiales de la Fuerza Aérea que le contaron sobre la presencia frecuente de ovnis, capaces incluso de desactivar misiles. Además, en la costa del Pacífico, se informó que naves alienígenas derribaban misiles con regularidad. Sin embargo, la historia nunca salió a la luz pública debido, según Mitchell, a la ocultación deliberada por parte del gobierno de Estados Unidos.

Mitchell afirmó que habló con exmilitares de la CIA que le revelaron que el presidente Harry Truman convocó un comité para estudiar el fenómeno ufológico. Aunque el comité concluyó que se trataba de alienígenas, se decidió ocultar la verdad.

Según afirmó Mitchell, se decidió ocultar la verdad

En 1974, se creó un Acta de Seguridad Nacional para mantener en secreto el caso y la existencia del comité de investigación. El astronauta sugirió que esta decisión se tomó por temor a perder control sobre el conocimiento y la tecnología.

Sin embargo, las declaraciones de Mitchell han sido puestas en duda. Nick Pope, ufólogo y exempleado del Ministerio de Defensa Británico, comentó que la información del astronauta no proviene de experiencias personales, sino de terceros. Aunque elogió a Mitchell como un "hombre honorable", Pope señaló que no se puede confiar plenamente en sus declaraciones, ya que la información podría no haber sido sincera o incluso desconocer detalles clasificados sobre ovnis.

Estas revelaciones, independientemente de la credibilidad, plantean interrogantes fascinantes sobre la posible intervención extraterrestre en eventos cruciales de la historia terrestre y la complejidad de la relación entre humanos y seres de otros mundos.

