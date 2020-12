Dueño de un establecimiento corre a unas clientas por perrear

El discurso del dueño de un restaurante en Dallas Estados Unidos, enfadado por el comportamiento de unas clientas que empezaron a perrear, se hizo viral en las redes.

En la grabación, Kevin Kelley, propietario de TRUE Kitchen + Kocktails, declaró que invirtió "mucho dinero" para comprar el edificio y crear un lugar donde la gente afroamericana "se sintiera bien con ellos mismos como una cultura". "Pues, todo este perreo y mierda, no lo traigan aquí porque es un restaurante", afirmó, agregando que "si quieren hacerlo, lárguense de mi restaurante".

Restaurant SUICIDE on camera. pic.twitter.com/9Bkr6q3lyF — DJ Green Villain (@DJGreenVillain) November 30, 2020

"No lo hagan de nuevo. No quiero oírlo. Si no les gusta, lárguense porque no necesito su dinero. Tengo que proporcionar algo a mi gente. No lo hagan de nuevo. Gracias", concluyó.

Posteriormente, el hombre acudió a las redes sociales para disculparse por el lenguaje ofensivo. Afirmó que antes de iniciar de este discurso ya advirtió a las mujeres de las consecuencias de su comportamiento, así como publicó varios videos que muestran las conversaciones que los empleados del establecimiento tuvieron con las clientas en cuestión. Su publicación ya no está disponible en Facebook.

"Luego, como otro video muestra, una clienta se subió en su asiento, puso sus manos contra las ventanas y empezó a perrear", relató, agregando que su "reacción inmediata" fue que esta mujer puede caer en la ventana y sufrir heridas lo que provocaría una demanda contra el restaurante. "Mi segunda reacción fue: 'ya es suficiente'. Después de haber abordado este comportamiento dos veces, estas clientas ya no merecían la cortesía que expresé en los encuentros anteriores ya que fue recibida sin respecto y fue ignorada intencionalmente", afirmó, añadiendo que esta es la razón por la que pidió a las mujeres abandonar el lugar, publica RT.