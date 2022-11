Dueño de bar no transmitirá el mundial porque “Qatar no respeta los derechos humanos”

VENECIA, Esp.- En el momento que se anunció que la sede del mundial de 2022 sería en Qatar, esto se volvió en una total controversia, la cual ha sido duramente señalada a nivel mundial como lo fueron casi como jugadores usando cinta a favor de los derechos LGBTT+, el equipo iraní negándose a cantar el himno, o artistas que decidieron no participar en la inauguración, y claro, todos los actos sociales.

Tal fue el caso de Cesar Solar, quien se negó a transmitir el mundial en su bar. Él es propietario de “Bar Lar Botánico”, y se volvió viral rápidamente después de que colocara un mensaje en la puerta de su local avisándoles a los comensales que no transmitirá ningún partido, ni siquiera, los de la selección española.

“Debido a que no aprobamos la celebración de un mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan las libertades fundamentales, no transmitiremos ningún partido, incluidos los de la selección, lamentamos las molestias”, se lee en el aviso.