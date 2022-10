Dos chatarreros desmontan una maquina y provocan un desastre radioactivo

Dos chatarreros de nombre Wagner Pereira y Roberto Alves de la ciudad brasileña de Goiânia, un 13 de septiembre 1987, entraron en una clínica privada que había sido abandonada dos años antes en busca de objetos metálicos que pudieran llevarse para después vender. Llenaron su carretilla con todo lo que pudiera cargar y se fueron de este lugar.

Ya en casa de Alves, comenzaron con sus actividades habituales e iniciaron a desarmar una máquina cuyo funcionamiento desconocían. Se trataba de una unidad de radioterapia que había sido utilizada para los tratamientos contra el cáncer y que en su interior contenía 19 gramos de cesio-137.

Según con Medical News, este tipo de máquinas funciona con fuentes altamente radiactivas, como el cesio. El dispositivo de irradiación se coloca sobre el paciente y un colimador gira para irradiar con alta precisión una parte determinada el cuerpo por un breve período de tiempo, comento Xataka

Alves vendió las piezas de la unidad de radioterapia a una chatarrera de la ciudad. Conformé a la revista Ain't No Way To Go, esa misma noche, el dueño de la chatarrería, Devair, descubrió un enigmático resplandor en el garaje. Asombrado por el fenómeno, pensó en invitar a sus amigos y familiares a contemplarlo.

Integrado por la curiosidad, llamo a uno de sus amigos para poder abrir la cápsula del aparato, pero solo se perforó y lograron obtener el curioso polvo, ellos se llevaron algunos fragmentos a su casa y los coloco sobre su mesa.

Según cuenta el periódico Brasileño Jornal Opção, la hija de Devair, toco el material brillante mientras comía y se comenzó a frotar la piel, después de un tiempo comenzaron a suceder algunas cosas inusuales debido a que vecinos presentaron a enfermar con síntomas: de diarrea, vómitos, fiebre alta y perdida de cabello, están personas fueron utilizadas.

Su esposa de Devair, llevo a su hija al doctor y ella era la única que sospechaba que el material y la cápsula era algo altamente peligroso.

La mujer fue recibida por un médico, quien sospechó que la cápsula podía ser peligrosa y decidió mantenerla alejada de sí mismo y de los otros empleados de lugar. De esta manera, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, se encargó al físico Walter Mendes Ferreira que examinara la cápsula con un contador de centelleos, tarea que terminó por desvelar la presencia de radioactividad

Desde el momento que la cápsula había sido extraída de la clínica abandonada y fue descubierto, el material ya se había esparcido en otros lugares.

Ante este problema, el gobierno transformo un estadio en un hospital, donde se analizaron a más 110.000 personas, pero la radiación se dio en un poco más de 250 personas.

Sobre las muertes que hubo por este accidente fueron la hija y esposa, empleados del dueño de la chatarrera.

Por otra parte, los dueños de la clínica abandonada fueron condenados a tres años de prisión.