Dice que es cebra transespecie, denuncia discriminación en refugio para animales

Una tiktoker que se hace llamar 'Cebri' en un video aseguró ser una cebra transespecie y asimismo, haber sido sufrido discriminación después de que un refugio para animales la rechazara.

Terminó su contrato de renta en su vivienda y pidió asilo en un refugio protector de animales, "algo normal", dice. Sin embargo, le comentaron que asustaría a los demás animales en el lugar, en un acto que calificó como 'especista'.

"Algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble", expresa frente a la cámara con un par de líneas pintadas en sdu cara. "Soy una cebra, las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI, nuestra identidad no es un debate".

Explica cómo el lugar le dijeron que los animales se encontraban traumatizados por haber sido agredidos por seres humanos, sobre lo que opinó: "yo sólo escuchaba discurso de odio y exclusión".

"No puedo seguir así", dice molesta. "Después de este suceso, he sufrido un acoso terrible", añade entre algunas lágrimas.

Del mismo modo dice que sólo quiere ser cuidada como las 'demás' cebras y señala que hay seres humanos malos. También, mandó un mensaje de fuerza para las personas transespecie, indica Milenio.

"No nos vamos a rendir ante toda esta violencia especista, cuanto más nos digáis, más contestaremos, ni un paso atrás. Que os jod**".

Calificó además como 'fascista' el que la cuestionen en cuanto a su identidad como cebra diciendo que no se puede comprobar, pues asegura que nació siendo una y no un ser humano, como dice que la gente la suele ver.

"Yo nací cebra", asegura. "La comunidad especista no me ve como lo cebra que soy, de ahí lo trans", señala.

Asegura que no hay diferencias entre cebras y seres humanos: "hay cebras que caminan a dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas; tampoco existen rayas o las no rayas, es un constructo social", agrega. "Yo pinto las rayas porque quiero, porque me da la gana".

Muchos pensaron que era una broma, hasta que hace unos días confirmó su identidad y criticó a un portal de noticias por publicar una nota con relación a ella.

"Me quedo con los mensajes de apoyo y la visibilidad que se le se le ha dado a mi colectivo", finalizó.