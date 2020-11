Despiden a un empleado por negarse a rezar

Una empresa de plomería estadounidense fue inundado con fuertes críticas, después que en las redes comenzara a circular un video que muestra cómo un empleado es despedido por negarse a rezar.

La grabación muestra al propietario de Aurora Pro Services en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, en momentos en que dice a sus empleados, reunidos en el estacionamiento, que deben participar en una oración obligatoria de la compañía.

"No tienes que creer en Dios, no te tiene que gustar, tienes que participar. Si no lo haces, está bien, no tienes que trabajar aquí", dice el hombre. "Te pagan por estar aquí. Este es nuestro primer propósito principal. Así que si no quieres participar, está bien. Deja tus cosas aquí, no tienes que trabajar aquí. No es una opción".

Cuando un empleado se opuso, fue despedido. "Bueno, no puedes trabajar aquí. Entonces, ¿Qué vas a hacer? Escucha, puedes buscar un abogado, dejar tus cosas aquí, hemos terminado", respondió el dueño de la empresa, publica yelp.

La avalancha de malas críticas fue tan fuerte que activó en Yelp una nueva función de actividad sospechosa, que evita que las personas dejen reseñas basándose únicamente en informes de los medios.