Descubren en desierto restos de edificaciones cristianas de hace mil 500 años

كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية عن عدد من المباني من حجر البازلت والمنحوته فى الصخر ومباني من الطوب اللبن

The Norwegian French Mission discovered Mud brick buildings dating to the 4th & 7th centuries AD in Bahariya Oasis pic.twitter.com/98odX0Mgj4