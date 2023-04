Descubre infidelidad de su novio por detalle después de bañarse

Las redes sociales se han transformado en un espacio en el que miles de personas pueden contar sus experiencias con el fin de poder desahogarse o entretener a los demás usuarios. Esta vez una joven contó cómo se dio cuenta que su pareja le había sido infiel, la rara coincidencia ha dejado impactados a millones de internautas.

“Esto supera lo de Shakira”, se puede leer en uno de los comentarios de su clip, pues la joven descubrió que su pareja le era infiel por un error que habían cometido.

De acuerdo con lo contado por la usuario @13.notas de TikTok, encontró que su pareja le era infiel gracias a que un día decidió bañarse con la puerta abierta y el agua muy caliente, aunque parece raro la primera vez que lo menciona, explica qué fue lo que pasó.

“Contexto: Yo vivía con mi ex, vivíamos en el mismo departamento y teníamos la habitación con el baño. Yo, como un día cualquiera me fui a bañar y dejé la puerta completamente abierta, yo me con el agua muy caliente, la cuestión es que el baño se llenó de vapor y por ende el vapor salió del baño hacía la habitación, entonces todas las ventas de la habitación estaban llenas de vapor también”, comienza contando en TikTok.



La joven dice que aquella vez su novio estaba trabajando, es por eso que decidió bañarse con la puerta abierta, lo que provocó que su habitación que estaba pegada a su baño se llenará de vapor dejando todos los vidrios y ventanales empañados, indica Milenio.

“Estaban empañados, la cuestión es que corrí la cortina para limpiar la ventana y en el medio de la ventana decía ‘menganita y el nombre de mi ex’ con un corazón, o sea, no me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta que me cagaban (engañaban) yéndose a bañar”, agrega en su historia.

La joven que cuenta la historia no da más información de pasó después, sin embargo, aclara que en su momento no terminó su relación pero es evidente que ahora ya no son pareja, pues se refiere a él como su ex.