Desafían a los usuarios de TikTok con un acertijo viral

Jack Fanshawe, de 22 años, residente de Nueva York, ha propuesto a los usuarios de TikTok resolver un desconcertante acertijo, que, según él, "el 97% de los graduados de Harvard no puede resolver", mientras que la mayoría de los niños que van a la guardería dará la respuesta correcta, indica RT.

"Vuelvo blancos a los osos polares y le haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que las celebridades se vean estúpidas y que las personas normales se vean como celebridades. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará", recitó Fanshawe en un video publicado en su cuenta de la red social, concluyendo con las palabras "Avíseme si puede resolver este acertijo".

Los internautas no tardaron en aceptar el reto y el clip fue visto más de 10 millones de veces en menos de 24 horas. Las respuestas más populares, pero erróneas, fueron "agua", "presión" o "tiempo". "Me perdí en el oso polar", comentó un usuario, mientras otro bromeó: "Creo que es una zanahoria, sí".

Sin embargo, la respuesta correcta resultó ser un simple "no", por ejemplo, "no, no puedo adivinar el acertijo". "No hay respuesta", señaló una persona. "Es por eso que los niños lo están haciendo bien. Mientras los estudiantes de Harvard intentan el modo difícil, los niños dicen: 'Uf, no hay respuesta'".