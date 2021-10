Cuenta cómo Instagram le ayudó con ataque de ansiedad

Los ataques de ansiedad son un grave problema para quienes los padecen, la falta de respiración, la sensación de que todo puede tornarse grave son algunas de las características que suelen estar acompañadas de esta enfermedad, por lo que en muchas ocasiones, no hay personas que puedan ayudar al paciente a sentirse mejor.

Una joven en redes sociales compartió el testimonio de cómo fue que la red social Instagram la ayudó a lidiar con un ataque de ansiedad, luego de que intentara buscar un post de una cuenta de psicología que le daba consejos sobre qué hacer en casos de estas crisis, indica Milenio.

Todo comenzó cuando la joven tenía un ataque de ansiedad y se encontraba sola en casa. Cuenta que no sabía cómo gestionar la situación y ella seguía a una chica en Instagram que da consejos ante la crisis, pero no recordaba cómo se llamaba.

"Entonces, busqué en Instagram "ansiedad" a ver si la encontraba más fácil y me salió el mensaje que les muestro a continuación, yo en plena crisis le di obtener ayuda a ver qué podía pasar, me salieron tres opciones", contó Vale Molina en Twitter.

Existían tres opciones dentro de la aplicación, la primera de ellas hablar con un amigo, hablar con un voluntario de una línea de ayuda o buscar otra forma de sentirse mejor; sin embargo, ella decidió irse por la segunda opción, aunque lo pensó por si le cobraban, pero no fue así.

"Le di en esa opción y me apareció un teléfono, marqué y no se alcanzan a imaginar lo feliz que me sentí de haber llamado", contó la tuitera.

Del otro lado del teléfono, le contestó un joven que la saludó, pero ella sólo podía llorar, le hablaba y le ayudó a hacer ejercicios para estabilizarse, luego de eso pudieron hablar, él la escuchó y al final pudieron conversar, cuando colgó "nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en Instagram".