¿Cuándo pueden los niños empezar a comer miel?

Estas esporas son inofensivas en adultos y niños mayores de un año, porque los microorganismos que se encuentran en el intestino impiden que las bacterias crezcan.

Por otro lado, los nutricionistas afirman que los bebés menores de doce meses no deben consumir miel, porque pueden fomentar la presencia de obesidad y caries.

Beneficios de la miel a los niños

Cuando el niño es más grande puedes incorporarla en su dieta.

Es un alimento sano y natural y tiene muchos beneficios para el organismo como ser:

- Aumenta la energía y la vitalidad

- Alivia el ardor de estómago

- Es antioxidante y refuerza el sistema inmunitario

- Suaviza la garganta

- Es una opción natural para endulzar los alimentos.

- Es un alimento que beneficia la salud de los niños aporta vitaminas y minerales que favorecen el crecimiento y la energía para afrontar las largas jornadas escolares.

¿Cuándo agregar miel en la alimentación de los niños?

Existe una polémica porque algunos expertos no llegan a ponerse de acuerdo sobre si el riesgo es real o no, pero lo recomendable es no incluir este alimento antes de que el bebé tenga un año.

Hay que evitar temores exagerados como la madre que creía que podía «pasársela» al bebé a través de la lactancia.

No hay que caer en pánico, ni darle dimensiones exageradas al problema, solamente es bueno prevenir.

Los protocolos de la alimentación del lactante sano apuntan a qué las fórmulas para bebés a partir de 6 meses pueden contener: sacarosa, fructosa y miel, y no se desaconsejan.

La indicación clara es evitar dar miel a los bebés al menos hasta que cumpla su primer año de vida.

Luego si se le puede dar dicen los expertos, ya que tienen todos los beneficios.

Hay que tener cuidado el consumo abusivo por el riesgo de caries.

Los expertos recomiendan la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de edad.

A partir de ese momento añadir de forma paulatina el resto de los alimentos. Cuando el organismo tenga la maduración necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune.

Si tienes dudas acerca de los alimentos a incorporar consulta con el pediatra, con información de Informe 21.