Critican a mujer por justificar 'chapulineo' siempre y cuando las intensiones sean verdaderas

Una mujer dijo que es válido 'chapulinear' a amigos siempre y cuando las intensiones y los sentimientos hacia la ex pareja de dicha amistad sean verdaderas.

'Chapulinear' en una relación es un término popular, el cual se usa para describir cuando un amigo coquetea o intenta tener algún tipo de relación con la pareja o ex pareja de éste.

Por medio de TikTok, la influencer venezolana Keren Canaleón hizo la polémica declaración, la cual asegura que formó su familia luego de juntarse con la ex pareja de una amistad.

"Les voy a dar un consejo: que no les importe 'chapulinear' a su amigo o amiga si en realidad quieren a esa persona", expresó.



De acuerdo con la justificación que da, a este amigo o amiga en cuestión no le importaría ser quien tuviera que 'chapulinearte' a ti.

Además dice en el video que formó una familia, con dos hijos y una pareja: "mírenme hasta dónde he llegado yo", externa mientras muestra a los demás dormidos. "Y somos felices", concluye.

Con casi un millón de reproducciones, alrededor de 100 mil likes y más de 1.8 mil comentarios, el clip generó opiniones encontradas, donde aparecieron muchas críticas, indica Milenio.

"El que se la quede, pierde", "Mi amiga justificando sus actos", "mujeres u hombres así, no valen la pena", "el león piensa que todos son de su condición", "pues entonces no eran verdaderos amigos", "lo que empieza por deslealtad, termina por deslealtad", "Entonces no era ni tú amigo, ni tú amiga. Existe un código para los verdaderos amig@s", son algunos de los comentarios.

También hubo usuarios que estuvieron de acuerdo el que se haya atrevido a que no importaran los juicios: "Tus nenes están muy orgullosos, eres un ejemplo para ellos".