Conoce algunas curiosidades sobre el Día Mundial del Teatro

HERMOSILLO, Sonora.- El día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961.

La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro.

El mundo del teatro, aparte de ser fascinante, también guarda muchos datos curiosos y supersticiones que de alguna manera han sobrevivido al paso del tiempo.

Foto: Pixabay

Por ello aqui te contamos más sobre algunas curiosidades del teatro:

La historia del telón

¿Sabías que no siempre se utilizó el telón en el teatro? El telón es quizás el elemento más característico del teatro moderno; sin embargo, en las épocas del teatro griego, del medioevo (y sus juglares) e incluso del Renacimiento no existía. ¡El telón fue una innovación para el teatro del siglo XVII! Así que ya te imaginas qué tan raro podría ser asistir a una obra de Shakespeare y terminar la escena viendo a los actores levantarse, porque aún no se usaba el famoso telón teatral.

La llegada del telón permitió que el público asistente no se distrajera con los cambios de escena y/o cuando maquillaban a los actores.

¡Prohibido silbar!

Una de las peores cosas que podías hacer en una actuación (cuando no había otra forma de comunicación más que la voz) era silbar. El silbido estaba codificado como una señal entre el director y el equipo técnico. Si los actores o alguien más silbaban, podían ocasionar graves problemas.

Los lunes fantasmales

¿Crees en los fantasmas? En algunos teatros, los lunes son los días que no abre al público. Se dice que el motivo es para que los fantasmas del teatro puedan deambular por las instalaciones y disfrutar de sus “funciones”. Además, también se les deja una luz prendida.

El significado de “rómpete una pierna”

En el argot del teatro, la frase “rómpete una pierna” (break a leg) es entendida como un deseo de buena suerte a los intérpretes. Su origen proviene de los teatros británicos, ya que al terminar una función, el público tiraba monedas de oro al escenario como señal de buena aceptación, obligando a que los actores se arrodillen rápidamente para recoger esas monedas.

Con información de Blog Británico