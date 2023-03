Compra una 'Alexa' por internet y recibe una piedra

Las compras en línea deben hacerse cuidadosamente a la hora de escoger lo que vas a comprar entre las miles de opciones que te ofrece la tienda digital, hasta tu forma de pago y por supuesto, el traslado.

Muchas veces pasa por muchas manos y diversas cosas ocurren, tal es el caso de una usuaria de Facebook que compartió su experiencia al hacer la compra de una bocina inteligente, Alexa, en una tienda en línea, sin embargo cuando abrió el paquete se dio cuenta de que en lugar de su producto, venía una piedra, indica Milenio.

"Y fui estafada por mercado libre... En ves de Alexa me llegó una roca, será acaso nueva generación está".

A lo que usuarios le preguntan si es real su historia, "hasta me salió una mancha roja en el ojo por el coraje que hice". "había comprado ya pero no me había pasado hasta hoy de perdido trajera algo bonito pero nada", son algunos de los comentarios.