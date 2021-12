¡Como en Los Simpsons! Hombre come demasiado en buffet y lo corren del lugar

BASIL.-Hay un episodio en Los Simpson llamado “New Kid on the Block”, donde se ve que Bart conoce a su nueva vecina, Laura, y se enamora de ella.

También en ese capítulo Homero va al restaurante “The Dutch Cooker”, que presume de que con un pago puedes comer todo lo que quieras.

Mientras el establecimiento está a punto de cerrar, Homero continúa comiendo y finalmente es expulsado por el dueño y el personal de seguridad.

Pues un caso muy similar sucedió en la vida real.

Un hombre llamado João Carlos Apolonio acudió a un buffet en Sao Paulo, Brasil, ahí se comió 15 platos con pasta e intentó pedir otros ocho.

Lo corrieron del restaurante

Por ese motivo fue corrido del restaurante.

Luego publicó un video donde se decía indignado porque el buffet no había cumplido su promesa de: "Comer todo lo que quisiera por un costo de 19.90 reales".

“Si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada” le dijeron en el restaurante.

En su red social, Joao explicó: “Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me servirán. Así que lo dejo constancia”.

La historia de viral hizo y Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo -el restaurante- lo invitó nuevamente a modo de disculpa, donde se comió 20 platos más.