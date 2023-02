Coca-Cola junto con Rosalía lanzaran una bebida edición limitada

Rosalía, junto con Coca-Cola, lanzarán una bebida edición limitada que está inspirada en la cantante, saldrá a finales de este mes de febrero. El nombre que llevara será Coca-Cola Creations edición limitada, esto como parte de la campaña Coke Move.

La participación con la empresa incluye una canción exclusiva, “Lie Like You Love Me (LLYLM)”, que se emitió el 27 de enero. Por otra parte, las latas y botellas de Coca-Cola de edición especial tienen un toque de la personalidad de Rosalía, con colores vibrantes y garabatos dibujados a mano por la artista.

Un regalo para los fanáticos es que pueden escanear un código QR en la lata o botella coleccionable de Coca-Cola Move para acceder al Coca-Cola Creations Hub digital, que ofrece contenido exclusivo tras bastidores de la creación de “LLYLM” y más.

Otro detalle ,es después de completar una serie de preguntas, los fans podrán crear su avatar customizado en 3D con las características que tendría en el metaverso. También podrán escuchar una playlist basada en su estado de ánimo, y ver un video protagonizado por Rosalía.

Con Informaciòn de sport