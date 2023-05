Cliente descubre el apodo ofensivo que le puso un mesero por medio de un recibo

Los clientes de un restaurante vivieron un momento desagradable cuando recibieron el ticket de lo que habían consumido ese día, tal vez pensarías que fue un error en el costo de sus alimentos, pero no.

El restaurante entregó un recibo en el que especificaron que uno de los platos que habían pedido era “sin carnes para la rompe bolas”.

La publicación del usuario @soycamarero se hizo viral muy rápido, alcanzando más de 3.7 millones visualizaciones y superando los 45.7 mil ‘Me Gusta’.

En la publicación criticaron la calidad de la comida, señalando que los espaguetis que había pedido eran de champiñones con queso sin carne, pero resultó que ese plato no estaba en la carta y recibieron fideos con tomate, además se les pretendió cobrar el precio del plato que habían pedido al inicio, indica Milenio.

“Los espaguetis que había pedido eran de champiñones con queso sin carne, resulta que ese plato estaba fuera de la carta, nadie nos lo ha dicho y sin consultar nos han traído esto: espaguetis con tomate y pretendían cobrarnos la precio de los otros cuando sinceramente tienen mejor pinta los que hago en mi casa”.

Los usuarios de las redes sociales dieron a conocer sus experiencias en restaurantes, desde el trato recibido hasta la calidad de los platos y el costo. De este modo, en la sección de comentarios llovieron las críticas para los trabajadores del restaurante.

“Me pregunto por qué la clienta no devolvió el plato cuando se lo presentaron, y se queja después de comerlo y pagarlo con el rótulo de ‘rompe…”.

“Son lamentables lo que defienden el ticket. Puede ser vegana, puede ser una intolerancia o puede ser que el plato le guste más así”.

“La gente se queja de que los vegetarianos pedimos las cosas sin carne, pero no se quejan de los que van a un restaurante y te personalizan los platos quitándole, no sé cuantos ingredientes porque al/la señoritx no le gusta”.