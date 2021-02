Cirujano revela cómo logró retirar el pegamento extrafuerte Gorilla Glue del cabello de la 'tiktoker'

La 'tiktoker' estadounidense Tessica Brown se volvió viral después de revelar que se quedó con el pelo pegado por usar un pegamento extrafuerte Gorilla Glue en lugar de laca para el cabello. Aunque en un inicio mucha gente pensó que se trataba de un divertido accidente, fue evidente que el caso era mucho más serio cuando tuvo que acudir en busca de ayuda médica.

Para su fortuna, Michael Obeng, un famoso cirujano plástico de Los Ángeles, ofreció sus servicios e incluso se hizo cargo del costo de la intervención, estimado en 12.500 dólares. Durante una reciente entrevista con LADbible, el especialista reveló el procedimiento que llevó a cabo para eliminar el producto luego de que ni ella ni otro hospital consiguieran hacerlo.

"Básicamente, lo que hicimos fue usar un solvente que removió el pegamento sin causar ninguna lesión en el cuero cabelludo. Lo que hicimos fue muy exitoso y Tessica se está recuperando de manera segura", explicó.

GORILLA GLUE GIRL GOT HER HAIR BACK YASSSSS pic.twitter.com/FvS6zOmzx1 — T (@richonnesokoye) February 11, 2021

Según Obeng, la primera etapa del procedimiento duró aproximadamente dos horas y media. Después de eso, su equipo le aplicó acondicionador en el cabello durante una hora más. Finalmente, Tessica pasó un tiempo en una sala de recuperación antes de marcharse a su hotel, indica RT.

Aunque a Tessica le había resultado imposible quitar el pegamento extrafuerte de su cabello, el cirujano aseguró que "no fue un trabajo complicado". "Fue muy sencillo una vez que descubrimos qué compuesto químico podía descomponer el pegamento", dijo, subrayando que primero lo probaron en un maniquí con cabello humano.

Obeng se mostró convencido de que el cabello de Tessica volverá a la normalidad con el tiempo y recordó que ella se llenó de alegría, probablemente algo arrepentida pero aliviada, cuando le retiraron el pegamento. "Tenía una sonrisa en su rostro y lágrimas de felicidad. Me abrazó y me agradeció", comentó.

Finalmente, el médico afirmó que no había visto nada parecido en todos sus años de carrera, aunque reconoció que Tessica "no es la primera persona en sufrir lesiones por productos químicos domésticos; sucede todo el tiempo".

La mujer decidió donar a la caridad más de 20.000 dólares que fueron recaudados en GoFundMe para ayudarla con sus facturas médicas, porque quiere que otras personas que sufran problemas similares puedan acceder al tratamiento que ella tuvo.

Tessica Brown se volvió viral tras publicar el 4 de febrero en su cuenta de TikTok un video en el que explicaba cómo quedó con el pelo absolutamente pegado. "Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea", afirmaba en la grabación, que logró millones de visualizaciones.