Chica enfurece luego de que su cita le pidiera pagar la mitad la cuenta

Siempre en las primeras citas, existen los cuestionamientos sobre quién debe de pagar la cuenta, si se debe dividir 50/50, o cada quién pagar lo de su consumo.

Todos estas cuestiones entran en debate entre hombres y mujeres, quienes de nuevo han vuelto a darle revuelo a este tema, luego de que un video se hiciera viral en tiktok.

La situación que se mostró en el clip, es la de una chica que se molestó luego de que su cita le pidiera pagar la mitad de la cuenta. Fue un TikToker llamado Benfurken quien subió el video a la plataforma, el cual logró tener una cita con una chica que conoció hace tiempo haciendo ejercicio en un parque.

En su primera salida, decidieron ir a un restaurante mexicano, pero luego de que el joven decidió dividir la cuenta entre dos todo se descontroló.

El influencer compartió el video del momento en el que le pide dividir la cuenta, la chica realiza una expresión de desagrado, cuando le dice que le toca pagar casi 2 mil pesos, o sea la mitad de lo que habian consumido.

"Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿o mitad y mitad?", señaló en el video el influencer antes de que entrara a un restaurante llamado Tequilería, ubicado en la Condesa.

Al inicio de la cita el chico le empieza a hacer comentarios incómodos a la joven respecto a la cantidad de platillos que pedía y su precio.

"¿Otra?", le dijo cuando pidió una cerveza más. Y después la cuestionó por unas tostadas de atún: "ese platillo está un poco caro, ¿no? O sea, se ve bueno, muy bueno".

Luego de esto el tiktoker explicó que quiso hacerle una broma pesada a su cita, simplemente para conocer su reacción al pedirle que pagara la mitad de su cuenta.

"Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca he hecho y que creo que no está bien, creo que si tú invitas a salir a una niña creo que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú la estás invitando tú pagar sino mejor no la invites o invítala a algo que puedas tú costear, pero nunca lo he hecho entonces estoy nervioso".



Así reaccionó la joven cuando supo lo que tenía que pagar, finalmente, llegó la cuenta la cual era de 3 mil 944 pesos, por lo que a cada uno le correspondía pagar mil 972. En cuanto Benfurken le dijo cuánto debía pagar, la joven se quito los lentes y mostró su enfado.

"O sea, ¿cómo?... ¿o sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio... Es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace", dijo la chica.

Luego de esto, ella bastante molesta le comentó al tiktoker que no era necesario que la llevara a casa, pues preferia tomar un uber y se levantó de la mesa para pagarle lo que le correspondia.

Al verla bastante enojada Benfurken corrió a tranquilizarla y le reveló que todo era una broma. Desde entonces continúan saliendo tal como comparten en sus redes sociales.



El video actualmente cuenta con más de 1,2 millones de comentarios y miles de comentarios, refiriendo lo incómodo de la situación.

"Paga quien invita 100% Si nadie invitó entonces 50-50" "Si es tu primera cita pagas tu ya con el tiempo se pueden dividir las cuentas" ..

Son algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en el video.