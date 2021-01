Cantante de 'funk' combate a los negacionistas del covid-19 con el nuevo ' himno'

El cantante Leandro Aparecido Ferreira, mejor conocido como 'MC Fioti', hizo un 'remix' de una de las canciones más populares del 'funk' carioca, pero adaptó la letra para promover la vacuna contra el coronavirus en Brasil y resaltar la labor del prestigioso Instituto Butantan, encargado de producir el fármaco.

En los primeros segundos del video musical, MC Fioti le pide a un genio de la lámpara un deseo, que es la cura contra el coronavirus. Después, el cantante despierta afuera de las instalaciones del Instituto Butantan de Sao Paulo, mientras suena la flauta del éxito 'Bum Bum Tam Tam'.

"Es la vacuna inmersiva que mueve la mente de los presentes. Es la vacuna sobresaliente, que nos curará del virus y salvará a muchas personas", canta MC Fioti.

En el video musical, MC Fioti recorre los pasillos del Instituto Butantan, el encargado de producir la vacuna china CoronaVac en Brasil, en asociación con la compañía farmacéutica Sinovac Biotech. Los trabajadores del centro de investigación también se dejan llevar por el ritmo de la canción y bailan junto al joven cantante de Sao Paulo, publica RT.

Ferreira contó a The Guardian que, cuando les contó a sus seguidores que pensaba hacer esta versión, muchos de sus fanáticos le dijeron que no pensaban vacunarse contra el coronavirus. "Después de escuchar la canción, las mismas personas me respondieron para decirme que habían cambiado de opinión", dijo.