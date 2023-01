Broma de hombre a su esposa termina con una televisión destrozada

La broma de un hombre a su esposa, que resultó totalmente fatal, se viralizó a través de las redes sociales. Él actor intelectual del video, pensó que iba a ser divertido darle un pequeño susto a su esposa, pero jamás imagino que iba a reaccionar de esa forma.

Fue a través de tiktok y en la cuenta de -@alaskaelevated- donde el video se dio a conocer por los internautas, quienes quedaron sorprendidos por el lamentable final del video.

En el clip se puede observar a la mujer muy tranquila aspirando el piso de su casa, específicamente en donde parece ser la sala y frente a la televisión.

Luego, a los pocos segundos detrás de ella se acerca lentamente su esposo, causando un gran susto en la mujer, la cual estaba tan concentrada que ni ella misma se esperaba esa reacción que fue de manera muy instintiva, haciendo que todo terminara muy mal.

Como resultado, la mujer, al momento de llevarse el gran susto, tomó la aspiradora con intención de golpear a quien la asustó, pero sin pensarlo bien y casi por inercia, no estuvo consciente de que estaba una pantalla de televisión atrás de ella, por lo que golpeó fuertemente la televisión con ella destrozando la pantalla en su totalidad.

Luego de caer en cuenta de lo que había sucedido, ambos se llevaron una horrible sorpresa al ver el televisor destruido y todo por una simple broma. En la descripción del video, la pareja explica que el vídeo fue grabado por una cámara de seguridad que se encuentra dentro de la casa.

Aunque algunos internautas no se creyeron el video y quedaron un poco escépticos ante el desenlace del video, y en muchos comentarios aseguran no creer en los protagonistas del vídeo, ya que sus actuaciones no les convencen. A pesar de esto, el clip ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones y miles de comentarios.