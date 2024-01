Billie Eilish le dedica su Globo de Oro a Barbie: 'Tenía depresión y esta película me salvó'

CALIFORNIA, Estados Unidos.- La talentosa Billie Eilish ha conmovido a todos al dedicar su Globo de Oro por la canción de la banda sonora de Barbie, "What Was I Made For?", a aquellos que experimentan desesperanza.

En un sincero discurso, la joven estrella compartió sus propias luchas con el "miedo existencial" y brindó un mensaje inspirador de paciencia y valor.

Está canción me salvó".

Eilish fue honrada en el Festival de Cine

La reconocida cantante fue honrada en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs por su destacada contribución a la banda sonora de Barbie.

por su destacada contribución a la banda sonora de Barbie. Su canción, 'What Was I Made For?’, le valió el merecido reconocimiento, y al aceptar el premio, Billie compartió abiertamente sus experiencias personales, destacando la importancia de la paciencia consigo mismo.

Consejo de Eilish para superar la depresión

En medio de su discurso, Eilish ofreció un consejo valioso a aquellos que enfrentan momentos de desesperanza, alentándolos a tener paciencia consigo mismos.

Su experiencia de superar el "miedo existencial" resonó con la audiencia, y la artista expresó que ahora se siente "fantástico estar viva".

La inesperada conexión con Barbie

La estrella reveló cómo ver a Barbie la ayudó a sentirse comprendida de una manera inesperada, contrarrestando sus dudas y cuestionamientos sobre el propósito y la dirección de la vida.

contrarrestando sus dudas y cuestionamientos sobre el propósito y la dirección de la vida. La actuación de Billie Eilish en la banda sonora de Barbie no pasó desapercibida, y la icónica Meryl Streep elogió a la joven artista y a su hermano Finneas por entregar una "bomba de amor de Barbie", salvando así las películas del verano pasado y dejando una huella en la industria cinematográfica.

 

También te puede interesar: Britney Spears anuncia su retiro musical