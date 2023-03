"Bad Buki", el imitador de Marco Antonio Solís que se vuelve viral

Las redes sociales han servido para dar a conocer a algunos talentos escondidos, tal como ha pasado con un imitador de Marco Antonio Solís.

Medinte TikTok se hizo popular un imitador de El Buki que no solo se limita a cantar canciones de su autoría, ya que también interpreta populares temas con el estilo de Marco Antonio.

Se trata de Bad Buki y sí, como su nombre lo dice, se ha hecho viral por cantar canciones de su ídolo Marco Antonio Solís y de Bad Bunny.

Interpreta canciones del reguetonero, de Grupo Firme y los clásicos de Solís, este artista se ha ganado el cariño de millones de usuarios, quienes se sorprenden con su trabajo.

Ya cuenta con casi 200 mil seguidores en TikTok, este imitador no solo ha llegado a los ojos de millones de personas e internautas, sino que ha sido el propio Marco Antonio Solís que ya ha visto y reaccionado al video, indica Milenio.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que el cantautor mencionó su sentir al ver a su imitador.

“El reguetón no es mi fuerte. Tengo empatía con muchas canciones, con algo que sale de pronto con el beat o melodía hasta Bad Bunny tiene canciones interesantes. Esto que se ha hecho viral fue muy bonito, me da mucha risa, me sorprende la imitación que lo hace. Todo es parte de lo que está sucediendo. A mí me gustó, yo lo aplaudo. Esto también nos une porque muchos jóvenes me conocen”, agregó El Buki.