Azafata se vuelve viral tras confundir un “Walkman” con una bomba en un avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el paso del tiempo, la tecnología evoluciona y esto lo hace a pasos agigantados. Por ejemplo, hace 10 años, los teléfonos celulares eran bastante distintos a como los conocemos estos días. Por ello, es normal que las nuevas generaciones se confundan o que simplemente desconozcan varios dispositivos de los 90 u 80, e incluso que éstos les provoquen miedo al confundirlos con otros objetos.

Tal es el caso de una azafata de 22 años, que se viralizó en Tiktok después de narrar que cometió una gran equivocación en su trabajo, tras confundir un Walkman con una bomba.

En el clip, la auxiliar de vuelo y tiktoker @renwestern contó que se encontraba realizando una revisión de rutina después de un vuelo, momento en que se inspeccionan los asientos, las cabinas y los compartimentos superiores buscando cualquier objeto que hayan olvidado los pasajeros o en su caso, advertir sobre la presencia de cualquier artefacto potencialmente peligroso.

Al momento de revisar, la joven aeromoza se percató de un objeto olvidado en uno de los compartimentos superiores que hizo que su corazón se detuviera.

Según su descripción, se trataba de un artilugio de metal con cables y botones. No tenía idea de lo que era, pero sabía exactamente lo que pensaba que era, por lo que llamó a otra de sus compañeras de trabajo, para constatar si pensaba lo mismo del objeto.

Desconcertada y asustada, la tiktoker llamó a la policía para que decidieran si necesitan llamar al escuadrón antibombas o no. Una vez que llegaron las autoridades, observaron el objeto desconcertados.

Los oficiales comenzaron a hablar entre ellos y pasar su mirada entre sus compañeros, el objeto, y las asistentes de vuelo. Finalmente, uno de los policías le preguntó a la joven qué edad tenía. Una vez la tiktoker mencionó su edad, la policía empezó a reírse.

Después del momento jocoso, el oficial le indicó a la joven aeromoza que lo que pensó que era una bomba era en realidad un viejo Walkman, un gadget de los 80 y 90 en el que se puede escuchar música a través de cassettes mientras viajas.

Luego, cuando la policía sube a bordo, lo miran, luego nos miran a nosotros, y dicen, '¿cuántos años tienes?' Respondo 'Tengo 22' y mi compañera dice 'Tengo 19'. ¡Y EMPIEZAN A REÍRSE DE NOSOTROS! Chicos, era un Walkman. No era una bomba. ¡Era un Walkman! Como una de esas pequeñas radios antiguas de los años 80. ESTOY MORTIFICADA. Se están riendo de mí. y yo estaba como... ¡Tenía cables y estaba haciendo tictac! Y decían, 'no es una bomba, es la maldita 'Bohemian Rhapsody'" indicó la tiktoker.

Finalmente los dos jóvenes asistentes de vuelo comprendieron su error, no obstante el momento bochornoso ya había pasado y se encontraban sumamente apenadas por la vergüenza de no conocer un gadget de ese tipo debido a su edad.

El video que ya es viral cuenta hasta el momento con más de 80 mil "Me Gusta", más de 4 mil comentarios, más de 12 mil compartidas y más de 400 mil reproducciones.

El video que rápidamente se volvió viral en TikTok generó múltiples reacciones y comentarios entre los internautas de la plataforma:

Nací en el 95 y crecí con Walkmans"; "¿alguien todavía tiene uno, me pregunto por qué?"; "Aah grandes recuerdos de nuestras reliquias pasadas"; "¿No has visto guardianes de la galaxia?"; "¡Para ser justos, Bohemian Rhapsody es Da Bomb!"; "los 80, antiguos?? ¡¿Por qué tienes que venir a mí así?!"; "Jajaja 'cables por todas partes?’ ¿Te refieres al único cable de los auriculares? Jaja que día tuviste niña! Me alegro de que estés a salvo"; "Tal vez te perdiste la temporada 4 de Stranger Things", son algunos de los comentarios.