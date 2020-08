Así se ve hoy el “gato más triste” a un año de su adopción

Bruce Willis tiene siete años, pelaje atigrado y es un gato. Sí, un gato. Y uno muy particular, ya que saltó a la fama por la expresión que tenía en su rostro: siempre parecía triste.

Pero no solo por eso. Hace un año, su nueva dueña lo levantó de la calle y lo llevó a vivir con ella. Pasado ese tiempo, el rostro de Willis hoy es diferente. Recuerda el medio británico Mirror, que sus años callejeros le habían dejado cicatrices en todo el cuerpo, dientes rotos, una herida curada en el ojo y problemas con su sistema inmunológico.

Tras pasar por la Animal Human Society de Minnesota, Estados Unidos, Willis fue adoptado por la amante de los gatos Sandra. Quien aún lo tiene y comparte sus imégenes y videos a través de las rede sociales, indica 24 Horas.

“No voy a mentir, la idea de adoptar a un ex-callejero con varios problemas de salud me asustó. No fue mejor cuando vi que estaba a punto de completar el papeleo y el personal del refugio me dijo que necesitaría una cirugía dental. Tampoco, cuando la gente lo visitó y él comenzó a morderlos en las piernas”, contó Sandra en Instagram.

Y siguió: “Cuando vi su reacción cuando lo traje a casa, mis preocupaciones se fueron. ¡Nunca antes había visto un gato más feliz! Pero déjenme ser honesta, no vivimos felices de inmediato. Muchas veces me pregunté si había hecho lo correcto. Antes de tenerlo, nunca le había administrado medicamentos a un gato. Ahora, tenía que hacerlo hasta 15 veces al día. Noches de insomnio, costosas facturas del veterinario, problemas de comportamiento, alergias alimentarias… me convirtió en un desastre”.

“No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, nuestros días mejoraron”, aseguró.