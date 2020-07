Asaltante atraca transporte publico y pide que no le den monedas

El asalto ocurrió en una combi de transporte público que circulaba por el Eje 8, en el municipio de Coacalco, Estado de México, en las imágenes se puede ver a un sujeto vestido con ropa naranja que viaja a bordo de la unidad, mismo que de repente saca un arma y comienza a robar a todos.

“No vengo a pasarme de pendejo”, dice el asaltante a los usuarios de esta pecera...Rechaza monedas, sólo recibe teléfonos y billetes @informantesdel1 @anitabelencin y asegura q diario está en la misma ruta

DENÚNCIELO @FiscaliaEdomex @FiscaliaCDMX @Poncelaw3 @GigiMondy @NemePuma pic.twitter.com/i1wN5KoSQx — Juan Carlos Alarcón (@amarilloalarcon) July 17, 2020

El asaltante les exige los celulares de las personas que viajan en la combi, amenazándolos y dándoles a entender que no hagan algo sospechoso si es que no quieren recibir alguna herida con su pistola.

El sujeto después comienza a pedir dinero, aunque sólo en billetes: “Ahora sáquenme puro dinero en efectivo, quiero puros billetes señores, no quiero nada de monedas, ni sus credenciales ni nada”, menciona el asaltante, quien pide a sus víctimas no hacer nada porque la policía está cerca.

“Quédense sus cosas nada más, no vengo a pasarme”, reafirma el hombre a las personas mientras le exige al chofer que avance y lo baje metros más adelante. Eso sí, este delincuente no se baja sin antes advertirle a la gente que se baje hasta el eje 15, pues si lo hacenalgo volverá a encontrarlos en la misma combi, publica Sopitas.