Administrador de la NASA dice que Plutón sigue siendo un planeta

El sábado recién pasado se cumplieron 13 años desde el día en que Plutón perdió oficialmente su clasificación como “planeta” para pasar a ser un “planeta enano”.

Descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, durante muchos años este cuerpo celeste fue considerado como el noveno planeta de nuestro Sistema Solar.

Sin embargo, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI) realizada en Praga (República Checa) el 24 de agosto de 2006, se instituyó una nueva definición oficial de “planeta”.

En aquella oportunidad, se estableció que para ser parte de esta categoría, el cuerpo debía cumplir con algunos requisitos: estar en órbita alrededor del Sol, ser lo bastante masivo como para que su gravedad lo haya redondeado, y debe haber limpiado la vecindad de su órbita.

Aquellos cuerpos que cumplieran solo con los dos primeros criterios, serían denominados “planetas enanos”, como fue el caso de Plutón, Ceres y Éride.

Pero aunque la UAI zanjó el tema, al menos desde el punto de vista “oficial”, los expertos siguen divididos. Es más, ni siquiera el actual administrador de la NASA, Jim Bridenstine, está convencido de la clasificación que posee el lejano cuerpo.

En el marco del evento FIRST Robotics desarrollado en Oklahoma, Bridenstine fue consultado respecto a cual era su posición en torno a Plutón. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, el estadounidense no coincidió con la UAI.

“Para que lo sepas, en mi opinión, Plutón es un planeta”, aseguró el norteamericano, según recoge el sitio especializado Science Alert.

“Puedes escribir que el administrador de la NASA declaró a Plutón un planeta una vez más. Me apego a eso, es la forma en que lo aprendí y estoy comprometido con eso”, agregó. Si bien esto no cambia oficialmente nada, sus dichos no dejan de llamar la atención.

Para que te hagas una idea de su tamaño, en la siguiente imagen podemos apreciar cómo se vería Plutón y su luna Caronte en comparación a la Tierra. Plutón tiene el 18.5% de la masa de la Tierra, mientras que Caronte el 9.5%, indica biobiochile.