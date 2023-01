Adapta patineta a la silla de ruedas de su pareja para salir a pasear

Se hizo notar hace poco en TikTok una particular historia, pues una usuaria captó cómo una mujer adaptó una patineta a la silla de ruedas eléctrica de su pareja para poder pasear con él.

Denisse Lara (@dnsslr en la plataforma) vio desde un carro el momento en que la pareja estaba cruzando una calle y le llamó la atención la forma en que se transportaban, indica Milenio.

“Quiero ser ella”, fue lo primero que dijo la tiktoker al ver a la mujer sobre una patineta, que adaptó a la silla de ruedas eléctrica de él para salir juntos.

“Si no vamos a salir así mejor no salgamos”, fue lo que la joven escribió en el clip que se ha vuelto viral en TikTok, pues tiene más de 4.4 millones de visualizaciones y más de 330 mil Me gusta.

También otros usuarios de la red social comentaron de manera positiva sobre la pareja, por ejemplo:

“Hasta que la muerte nos separe, ahí hay amor de verdad”, “Es una muestra que somos nosotros quienes elegimos cómo vivir la vida”, “¡Qué pareja más linda! Me diste alegría en un día que ando de llorona”, “Un ejemplo de enfrentar la vida que nos toca, felicitaciones por su perseverancia y actitud” y “Cuando ya no te acuerdas por qué necesitabas a alguien en tu vida, crees que eres suficiente solo y el destino con su recordatorio”.

La tiktoker Claudia Caba (@Claudiacaba772) dijo que conoce a la pareja: “Ellos viven cerca de mi casa, siempre andan juntitos. Él arregla televisores”.