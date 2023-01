Abuelito pasea en columpio a perrito

El perro es el mejor aligo del humano y a veces nos toca a nosotros devolverles la atención que nos dan, aunque esto signifique cumplir con algún capricho, tal es el caso de un abuelito que paseó aen los columpios a su cachorro.

Un hombre de la tercera edad conquistó la red por consentir a su perrito, al que le encanta pasar las tardes columpiándose. La escena fue un éxito en redes sociales.

Una joven que pasaba por el parque puedo grabar el momento en que el perrito estaba muy a gusto sentado, mientras el señor lo sujetaba por la correa y lo mecía.

El lomito disfrutaba del momento, pues no hizo ningún intento de bajarse del aparato y miraba a su alrededor, indica Milenio.

La joven, de nombre Less, quedó maravillada con la relación entre el abuelito y el perrito, que no dudó en compartir en TikTok. Otro detalle que no pasó desapercibido es que había un perro negro detrás del señor que parecía estar esperando su turno.

"Lo mas bonito que he visto el dia de hoy", escribió junto al video que ya cuenta con más de 252 mil reproducciones.

"Quiero un abuelito así", "Siempre lo veo es demasiado tierno", "Que haya miles de abuelitos así", "Ambos me causan ternura", "Bendiciones para el señor por ser una persona de noble corazón", "el perro: 'andar con el abuelo es chido'", son algunos de los comentarios en la publicación.