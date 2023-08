Abuelito comparte adorable paseo en carrusel con su perrito y se hace viral en TikTok

Hermosillo, Sonora. - En un tierno y conmovedor video que ha conquistado los corazones de miles, un abuelito demuestra su amor incondicional por su mascota al llevarla a un carrusel de feria. La grabación, compartida en la plataforma TikTok por el usuario "steffhy21", ha alcanzado miles reproducciones.

En el video, se puede apreciar a un grupo de niños divirtiéndose en un carrusel de colores y caballitos. Sin embargo, es un entrañable hombre de edad avanzada quien acapara la atención de todos.

Abuelito comparte adorable paseo en carrusel con su perrito

El abuelito, sosteniendo en sus brazos a su querido perrito, sube al carrusel de manera pausada pero segura. La mascota, está cómodamente acomodada en uno de los asientos, específicamente sobre un pavorreal. La imagen es pura ternura, y el gesto del abuelo al pagar el pasaje para su amado compañero demuestra un amor que conmovió a los usuarios en TikTok.

Las reacciones no tardaron en llegar, inundando la publicación con comentarios de admiración y gratitud hacia el abuelito y su adorable gesto. Algunos de los comentarios más destacados incluyen:

"Señor, lo admiro mucho por su amor incondicional hacia su perrito. ¡Un ejemplo a seguir!"

"¡Ese perrito está viviendo una vida de ensueño! ¡Qué hermosa relación tienen!"

"Mi corazón se derrite al ver esto. El abuelito y su perrito son lo más tierno que he visto hoy."

"Este video me hace creer en la bondad humana. Personas como él llenan el mundo de amor y felicidad."

"No todos los héroes llevan capas, algunos llevan perritos en carruseles."

Este video conmueve y reafirma la idea de que el amor entre humanos y mascotas es algo verdaderamente especial y único.