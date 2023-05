Abuelita tiktoker se hace viral por pedir café con whisky

CIUDAD DE MÉXICO.-En TikTok ciertos videos pueden hacerse virales muy rápidamente, esto le paso a Teresa quien es una adulta mayor a quien le gusta mucho el whisky y al llegar a un restaurante pidió se lo pusieran en su café.

Fue por medio de su perfil de TikTok @teresalapelaya donde se comparten muchos de estos pides que desatan las risas entre los internautas, uno de los más recientes sucedió durante un desayuno y la mujer pidió al camarero un café con leche y posteriormente le solicitó llevar la botella de alcohol a la mesa.

En su cuenta se hace llamar Teresa "la Pelaya" y es una "abuelita tiktoker" quien comparte videos sobre sus ocurrencias, como se lleva con su familia, consejos de vida y mucho más para todos sus 115 mil seguidores.

Al momento de ordenar, Teresa pidió café y helado. Sin embargo, el mesero le explicó que solo tenían la bebida para ser servida en el momento, pero le ofreció “mazapanes” para acompañar.

A la abuelita no le agradó la propuesta, así que decidió preguntar por la disponibilidad de whisky. "Lo que no tiene es el helado, Teresa", le comenta una de las personas que estaba en la mesa.

"Ah, es igual. La cosa es que no me falte mi copita de whisky", mencionó la mujer. Otra de las acompañantes comentó: "pero trae la botella para que veas que le has echado el whisky".