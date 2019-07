Abuela termina Zelda: Twilight Princess en 700 horas y conmueve en redes

El usuario de Reddit ‘millerischris’ compartió la proeza gamer de su abuela. Ya que la anciana completó el videojuego The Legend of Zelda: Twilight Princess de Nintendo Wii. Lo que llama la atención es la gran cantidad de tiempo que le llevó el terminarlo, registrando 755 horas de juego.

«Mi abuela no es una gamer hardcore, pero ama a Zelda y llevó a cabo el desafío de terminar Twilight Princess. Incluso con la curva de aprendizaje que requiere el control de movimientos, no se desanimó. Cuando venía de visitas en vacaciones, la ayudaba con algún desafío cuando me lo pedía, pero ella hizo el 99% del trabajo, incluida la batalla final. Sumado a eso, durante toda la aventura me enviaba mensajes de texto informándome de su progreso. Estoy increíblemente orgulloso de ella», publicó Chris.

En los mensajes que ella enviaba a su nieto, le informaba que para progresar en la aventura consultaba guías de internet, videos de YouTube e incluso un libro que compró.

‘millerischris’ también publicó un video de su abuela completando la Cueva de las Hadas:

Con información de Hero.