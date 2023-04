Abogada deja su profesión para seguir su sueño de vender tangas

En TikTok una mujer se hizo viral porque compartió con los internautas la historia detrás de su negocio llamado 'Javina', el cual está enfocado a vender ropa íntima para mujer.

En un clip la joven argentina le lanza una pregunta a la audiencia sobre su profesión y lo que hace actualmente: "¿Sabías que en realidad soy abogada, pero me la jugué por mi sueño?".

Dijo que no tiene intención de ejercer su carrera porque no siente que ese sea su destino e incluso comentó que dejó todo para empezar un negocio de tangas, pese a que mucha gente menosprecio su sueño, pero ella no se detuvo, indica Milenio.

“No voy a ejercer este título con la validez que tiene, sino que simplemente me voy a poner a vender y fabricar tangas (...) hubo gente que me desvalorizó mi sueño”.

Finalmente la mujer dio un mensaje de apoyo e inspiración a sus seguidores sobre no quedarse donde no se sienten completos porque las cosas se acomodan cuando te lanzas al vacío y 'cosas mágicas suceden'.

“Luchen, juéguesela porque después suceden cosas mágicas, se los juro, rompiéndote el alma, pero después suceden cosas mágicas”.

Los internautas reaccionaron a la grabación de manera positiva y le enviaron mensajes de apoyo.

“Hermosa admiro lo que haces, nueva seguidora”, “Yo quiero revender tus productos”, “Soy profesora de educación física, ahora trabajo en marketing desde casa donde puedo cuidar a mi hijo”, “Necesitaba este video”, son algunos de los comentarios que le hicieron a la emprendedora: