Una abogada de 47 años corrió 50 kilómetros diarios durante 1,000 días consecutivos para establecer un récord mundial, mientras combinaba las ultramaratones con su trabajo como abogada penalista

La corredora completó más de 51 mil kilómetros en casi tres años y tuvo que organizar sus entrenamientos de madrugada para cumplir con el desafío sin dejar su trabajo.

La neozelandesa Shannon-Leigh Litt, de 47 años, completó 1,000 días consecutivos corriendo al menos 50 kilómetros diarios, un desafío que le permitió superar los 51,000 kilómetros acumulados y establecer un registro avalado por Guinness World Records.

La atleta completó su milésima ultramaratón el pasado sábado en Whangārei, Nueva Zelanda, después de mantener la racha desde el 1 de enero de 2024.

La distancia acumulada equivale a más de una vuelta completa a la Tierra por el ecuador. Para conseguirlo, Litt tuvo que mantener la actividad prácticamente todos los días durante casi tres años, al mismo tiempo que continuaba con su trabajo como abogada especializada en derecho penal.

Corría de madrugada para poder trabajar

Uno de los mayores retos para Litt fue encontrar la manera de combinar el entrenamiento con sus obligaciones laborales. Para conseguirlo, acostumbraba comenzar sus recorridos entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, con la intención de terminar los kilómetros antes de que comenzara su jornada de trabajo.

La atleta tuvo que mantener esta rutina durante los 1,000 días sin interrupciones. En ese periodo enfrentó inundaciones, temperaturas extremas y varios episodios de enfermedad, pero ninguno de esos contratiempos puso fin a la racha.

Incluso tomó precauciones para evitar que un error en la medición del GPS pudiera afectar la acreditación de alguno de sus recorridos.

En lugar de detenerse exactamente al llegar a los 50 kilómetros, normalmente extendía la distancia hasta 51 kilómetros, con el objetivo de asegurarse de superar el mínimo requerido.

El desgaste también quedó reflejado en el equipo utilizado. Durante los casi tres años de actividad, Litt gastó más de 90 pares de zapatillas, una cifra que muestra la exigencia de mantener diariamente recorridos de esta distancia.

Cada ultramaratón tuvo que ser documentada

Completar los kilómetros no era suficiente para conseguir el reconocimiento de Guinness World Records. Litt tuvo que documentar cada una de las 1,000 jornadas para demostrar que había cumplido con los requisitos establecidos para el registro.

La corredora utilizó dos relojes GPS simultáneamente y contó con dos testigos presenciales que validaban cada entrenamiento. Además, grababa videos al inicio y al final de las sesiones, tomaba fotografías y realizaba grabaciones adicionales durante los recorridos.

¡Una hazaña que desafía los límites humanos! La ultrafondista neozelandesa Shannon-Leigh Litt culminó en Whangārei un reto monumental certificado por Guinness World Records: 1,000 días consecutivos corriendo al menos 50 kilómetros diarios.#CDNDeportes #Maraton #Litt pic.twitter.com/zzGEuQcw06 — CDNDeportesRD (@CDNDeportesRD) September 29, 2026

Toda esa información debía convertirse posteriormente a un formato compatible y enviarse por separado, ya que Guinness no aceptaba directamente los datos exportados desde la plataforma utilizada por la deportista.

El procedimiento se repitió durante los 1,000 días, por lo que mantener el registro de cada carrera representó una tarea adicional al propio esfuerzo físico. La documentación era necesaria para demostrar que cada jornada había superado la distancia mínima establecida.

Superó cinco veces el récord anterior

Antes de Litt, el registro de mayor cantidad de ultramaratones consecutivas pertenecía a la estadounidense Candice Burt, quien completó 200 días seguidos entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

La neozelandesa llegó así a multiplicar por cinco aquella marca y alcanzó las 1,000 jornadas consecutivas con al menos 50 kilómetros recorridos cada día.

Su logro también estuvo respaldado por experiencia previa en pruebas de larga distancia. En noviembre de 2023, Litt se proclamó campeona de Nueva Zelanda en los 100 kilómetros, con un tiempo de 8 horas, 29 minutos y 5 segundos en Christchurch.

Ese mismo año ganó el campeonato nacional de 24 horas, competencia en la que consiguió recorrer 205.05 kilómetros. Esa experiencia en pruebas de ultrafondo le permitió desarrollar estrategias para administrar el esfuerzo durante recorridos prolongados.

Qué hará después de los 1,000 días

Después de completar su milésima jornada, Litt no planea abandonar inmediatamente la actividad. Según declaró al medio público neozelandés Radio New Zealand, durante el resto de 2026 pretende reducir la distancia y pasar a correr una maratón diaria.

Su intención es disminuir progresivamente el volumen de entrenamiento durante 2027, después de casi tres años en los que mantuvo un mínimo de 50 kilómetros diarios sin romper la racha.

El desafío terminó con más de 51,000 kilómetros acumulados, 1,000 jornadas consecutivas y más de 90 pares de zapatillas utilizados para mantener una rutina que tuvo que compaginar con su trabajo como abogada.