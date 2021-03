Juega con un pequeño pulpo y descubre que es uno de los animales más peligrosos del mundo

Un tiktok subido por una joven, quien sostiene en sus manos un pequeño y llamativo pulpo sin saber que se trataba de uno de los animales más venenosos del mundo, se ha vuelto viral, el video grabado en una playa de la isla indonesia de Bali, que hasta el momento ya cuenta con 5,6 millones de visualizaciones. En las imágenes se aprecia un pulpo de color amarillo con anillos de color azul y negro.

La sorpresa llegó cuando la joven se puso a investigar sobre ese invertebrado marino, y descubrió que se trataba de un pulpo de anillos azules (Hapalochlaena), que, a pesar de su pequeño tamaño, lleva suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos. Sus picaduras son pequeñas y, a menudo, las personas no las sienten, por lo que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido envenenadas hasta que comienzan a tener problemas de parálisis o respiración, y ya es demasiado tarde para actuar. No existe un antídoto contra dicho veneno, publica RT.

La 'tiktoker' indicó que había pasado 3 horas llorando tras hacer el descubrimiento. En los comentarios, afirmó que el mismo día estuvo jugando con dos de esos pulpos durante unos 20 minutos. En respuesta, algunos internautas instaron a tener cuidado con las especies coloridas, puesto que "cuanto más brillante es el animal, más peligroso es".