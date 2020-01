Tras ser vetada por la LMP, influencer asegura que ella no participó en incidente

HERMOSILLO, Sonora.- La influencer María Julissa Santacruz se defiende en redes sociales de no haber sido participe del incidente, en el que aficionados de Yaquis de Ciudad Obregón arrojaron cerveza al dugout de Venados de Mazatlán en el primer juego de la serie semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Tras ser vetada esta mañana de cualquier estadio de la liga durante lo que resta de esta temporada, así como de la siguiente, junto a otras otras seis personas, la joven argumenta su inocencia mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Es triste que por algo que yo no hice también la llevé. Quizás sí subí el video, pero no lo hice en mala forma y al momento lo borré y me disculpé con todos públicamente, al igual que con el equipo de Venados”, se lee en la publicación de esta mañana.

María Julissa agrega también en esa misma publicación, un video en el que menciona que ella no estuvo involucrada en ese momento en el inconveniente con el equipo visitante en el estadio de los Yaquis.